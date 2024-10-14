Сухопутні війська розслідують заяву військових щодо можливих неправомірних дій радника командувача

Сухопутні війська розслідують заяву бійців підрозділу "Асгард" про Олександра Дмитрієва (Тихохода), який представлявся як радник командувача цих військ.

У повідомленні Сухопутних військ у Telegram запевнили, що з'ясують обставини справи, аргументи і докази обох сторін конфлікту. Їм також нададуть правову оцінку.

"Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу. На час перевірки просимо громадян утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об'єму інформації та протиріччя наявної", – йдеться у повідомленні.

Учора бійці "Асгарду" заявили, що Дмитрієв, не маючи на це повноважень і будучи цивільною особою, роздавав бійця завдання та намагався керувати їхнім переміщенням. Після відмови він почав лаятися і ображати бійців.