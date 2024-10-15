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Уряд спростив процедуру утилізації боєприпасів

Можна буде утилізовувавати боєприпаси безпосереденьо у районах розмінування за допомогою мобільних комплексів.

Уряд спростив процедуру утилізації боєприпасів
Українська машина для розмінування "Змій"
Фото: Мінекономіки

Уряд спростив процедуру утилізації боєприпасів, вилучених під час проведення розмінування території, дозволивши залучати мобільні комплекси з утилізації боєприпасів безпосередньо у визначених районах розмінування.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

"Внесено зміни до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин з метою удосконалення процедури утилізації боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, зокрема, вилучених під час проведення розмінування території, з урахуванням можливості залучення мобільних комплексів з утилізації боєприпасів безпосередньо у визначених районах розмінування", – написав Мельничук.

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