Уряд спростив процедуру утилізації боєприпасів, вилучених під час проведення розмінування території, дозволивши залучати мобільні комплекси з утилізації боєприпасів безпосередньо у визначених районах розмінування.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин з метою удосконалення процедури утилізації боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, зокрема, вилучених під час проведення розмінування території, з урахуванням можливості залучення мобільних комплексів з утилізації боєприпасів безпосередньо у визначених районах розмінування", – написав Мельничук.
- Цього року міністерство оборони України кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування, п'ять з них – вітчизняного виробництва.
- Внаслідок російської збройної агресії приблизно 142 тис. км² території України вважаються потенційно замінованими. Україна є найбільш замінованою державою світу.