До сервісу "Національний кешбек" у Дії додали сканер штрихкодів

Тепер можна буде дізнатися, чи нараховується кешбек за товар.

До сервісу Національний кешбек у Дії додали нову функцію – сканер штрихкодів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Мінекономіки.

"Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці", –зазначив міністр.

Для того, щоб відсканувати штрихкод, необхідно відкрити "Дію", навести сканер на штрихкод. Так можна дізнатися, чи підпадає товар під програму.

"Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це. А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший", – розповів очільник Мінцифри.

Він додав, що бета-тестування Нацкешбеку триває вже понад місяць.

"Протягом цього часу ми не лише збираємо фідбек і дивимося, як працює сервіс, а й додаємо новий функціонал. Щоб вам було ще зручніше користуватися сервісом і підтримувати українських продавців та виробників", – написав Федоров.

За даними Мінекономіки, зараз користувачам нарахували 90 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. За час дії програми "Національний кешбек", понад 1 мільйон українців (1,18 млн) бачать нарахований кешбек. За цей час їм нарахували 90 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. До програми долучилося 1,9 млн українців, які оформили 2,1 млн карток. Понад 1,1 млн користувачів активували у Дії картки для виплат.

"Національний кешбек" від держави доступний вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.