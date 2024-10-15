До сервісу "Національний кешбек" у Дії додали сканер штрихкодів

До сервісу Національний кешбек у Дії додали нову функцію – сканер штрихкодів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Мінекономіки.
"Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці", –зазначив міністр.
Для того, щоб відсканувати штрихкод, необхідно відкрити "Дію", навести сканер на штрихкод. Так можна дізнатися, чи підпадає товар під програму.
"Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це. А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший", – розповів очільник Мінцифри.
Він додав, що бета-тестування Нацкешбеку триває вже понад місяць.
"Протягом цього часу ми не лише збираємо фідбек і дивимося, як працює сервіс, а й додаємо новий функціонал. Щоб вам було ще зручніше користуватися сервісом і підтримувати українських продавців та виробників", – написав Федоров.
За даними Мінекономіки, зараз користувачам нарахували 90 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. За час дії програми "Національний кешбек", понад 1 мільйон українців (1,18 млн) бачать нарахований кешбек. За цей час їм нарахували 90 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. До програми долучилося 1,9 млн українців, які оформили 2,1 млн карток. Понад 1,1 млн користувачів активували у Дії картки для виплат.
"Національний кешбек" від держави доступний вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.
- Станом на кінець вересня українцям вже нарахували 23,6 млн у рамках програми "Національний кешбек".
- Щоб стати учасником програми, потрібно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
- Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки. І надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
- У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.
- Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Виключення — підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь). Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої.
- Максимальна сума виплат — 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.
- Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно і інші. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.
- Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.