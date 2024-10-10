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Сікорський: Starlink, які використовують в Україні, фінансуються і будуть фінансуватися винятково Польщею

Він додав, що Маск не фінансує Starlink для України.

Сікорський: Starlink, які використовують в Україні, фінансуються і будуть фінансуватися винятково Польщею
Starlink у Харківській області (ілюстративне фото)
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував допомогу обладнанням для України, повідомляє “Польське радіо”

Модулі Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, і ніхто інший”, – наголосив Радослав Сікорський.

Він додав, що цю тему мають обговорити під час міжнародного саміту в Рамштайні, який відвідає президент Анджей Дуда.

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“Ми підготували позицію для президента Дуди, щоб він міг говорити не лише від себе, а й від імені польської держави – про те, що ми вже зробили для України і що маємо намір робити далі”, – сказав глава МЗС Польщі.

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