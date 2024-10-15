Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаєві затримали ще одного навідника ракет та дронів

Фігурантом виявився 43-річний місцевий житель.

У Миколаєві затримали ще одного навідника ракет та дронів
миколаїв інформатор ворога
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного інформатора воєнної розвідки Росії, повідомляє пресслужба СБУ. 

Зазначається, що він коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту, а також вихваляв Путіна та очікував захоплення регіону. Фігурантом виявився 43-річний місцевий житель.

У травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, де проходив службу, але тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу. 

Після початку повномасштабної війни фігурант «активізувався» в чатах російських Телеграм-каналів, позиціонуючи себе як прихильник рашизму та збройної агресії РФ. Таким чином він потрапив до «уваги» окупантів, які налагодили з ним зв’язок через популярний месенджер.

Для виконання ворожого завдання зловмисник обходив місто і приховано фіксував локації українських захисників.

СБУ затримала інформатора за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Зазначимо, цієї ночі внаслідок російського обстрілу Миколаєва загинула одна людина, 23 поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies