У Миколаєві затримали ще одного навідника ракет та дронів

Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного інформатора воєнної розвідки Росії, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що він коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту, а також вихваляв Путіна та очікував захоплення регіону. Фігурантом виявився 43-річний місцевий житель.

У травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, де проходив службу, але тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Після початку повномасштабної війни фігурант «активізувався» в чатах російських Телеграм-каналів, позиціонуючи себе як прихильник рашизму та збройної агресії РФ. Таким чином він потрапив до «уваги» окупантів, які налагодили з ним зв’язок через популярний месенджер.

Для виконання ворожого завдання зловмисник обходив місто і приховано фіксував локації українських захисників.

СБУ затримала інформатора за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Зазначимо, цієї ночі внаслідок російського обстрілу Миколаєва загинула одна людина, 23 поранені.