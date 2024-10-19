Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників

Серед тих, кого обміняли, оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

Президент України Володимир Зеленський у соцмережах офіційно підтвердив інформацію про проведення чергового обміну полоненими. Додому повернулися 95 українських військовослужбовців.

За словами глави держави, обміняні брали участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київської області, Чернігівської та Херсонської областей.

Президент зазначив, що кожен обмін "наближає день, коли свобода буде повернена всім, хто перебуває у російські неволі". Зеленський подякував команді, яка займається пошуком та звільнення полонених, та воїнам, які поповнюють обмінний фонд.