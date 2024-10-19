Конгресмен вимагає від Байдена оцінити участь КНДР у війні як "червону лінію"

Політик хоче, щоб США та НАТО негайно відреагували на ескалацію.

Очільник комітету Палати представників Конгресу США з питань розвідки Майк Тернер надіслав президенту Джо Байдену відкритого листа щодо інформації про залучення Росією до війни в України військ з Північної Кореї.

Як йдеться у документі, який представник Республіканської партії виклав у мережі X, адміністрація Байдена мала б оперативно поінформувати Конгрес про настільки "крайню ескалацію конфлікту", проте чомусь цього не зробила.

В разі підтвердження даних про війська КНДР в Україні Тернер вимагає, щоб США та союзники з НАТО оцінили цей крок як перетинання "червоної лінії" та "негайно на це відреагували".