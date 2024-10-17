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Зеленський: офіцери з КНДР вже перебувають на окупованій частині України

Росія хоче підготувати 10 000 солдатів з КНДР. 

Зеленський: офіцери з КНДР вже перебувають на окупованій частині України
Лідер КНДР Кім Чен Ин на церемонії розгортання 250 пускових установок тактичних балістичних ракет нового типу
Фото: EPA/UPG

Північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України, заявив український президент Володимир Зеленський на брифінгу в Брюсселі. 

Ці офіцери тренують російських солдатів. За його словами, відповідні дані має розвідка.

"Не знаю, яка кількість офіцері, але є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення", – додав президент. 

Потреба в іноземних солдатах виникла через провал мобілізації росіян. 

За інформацією президента України, Росія збирається підготувати 10 000 корейських солдатів з різних родів військ. Не лише піхоту.

"Зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України", – сказав президент. 

Він підкреслив, що це офіційно підтверджений факт вступу в війну проти України. Це єдиний контингент, окрім російського, який бере участь у війні. Іран надавав Росії зброю, але не війська. 

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