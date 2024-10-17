Зеленський: офіцери з КНДР вже перебувають на окупованій частині України

Північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України, заявив український президент Володимир Зеленський на брифінгу в Брюсселі.
Ці офіцери тренують російських солдатів. За його словами, відповідні дані має розвідка.
"Не знаю, яка кількість офіцері, але є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення", – додав президент.
Потреба в іноземних солдатах виникла через провал мобілізації росіян.
За інформацією президента України, Росія збирається підготувати 10 000 корейських солдатів з різних родів військ. Не лише піхоту.
"Зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України", – сказав президент.
Він підкреслив, що це офіційно підтверджений факт вступу в війну проти України. Це єдиний контингент, окрім російського, який бере участь у війні. Іран надавав Росії зброю, але не війська.
- За даними LB.ua, станом на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було.
- Учора український президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. До того, 14 жовтня, він повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Наступного дня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про те, що Пхеньян відправить у російську армію 100 000 осіб. За його словами, лише менше відсотка офіцерів КНДР володіють російською.
- На думку керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу, говорив він ще у вересні.