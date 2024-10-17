Українські військові кібери “привітали” прессекретаря Путіна з днем народження на 11-ти зламаних вебсайтах

Вебсайти належать компаніям, які залучені до виробництва комплектуючих до авто окупантів.

Українські військові кібери “привітали” прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова з днем народження на 11-ти зламаних вебсайтах.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

“Військові кібери виклали вітання до дня народження російського пропагандиста Дмитра Пєскова. На картинці зображено мертві тіла росіян на тлі увімкнутого телевізора, де виступає прессекретар Путіна”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було вражено 11 вебсайтів, серед яких компанії, які залучені до виробництва комплектуючих для авто, які використовуються окупантами, а саме: “Транспромелектроніка” і виробник автівок “Тундра”.⁩