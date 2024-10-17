За три тижні через російські обстріли у Запоріжжі пошкоджені понад 1000 будинків

За 3 тижні ворожі обстріли пошкодили понад 1000 багатоквартирних і приватних будинків Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Спільно з міською владою Запоріжжя розробили 8 пакетів допомоги мешканцям, чиє житло постраждало від ворожих обстрілів", – написав він.

Залежно від типу будинку, права власності на житло та ступеня пошкоджень людина може отримати гроші, будматеріали або допомогу з ремонтом.

"Щоразу після обстрілів на всіх локаціях біля пошкоджених будинків розгортаємо палатки допомоги, де мешканці можуть отримати консультацію або оформити документи", – зазначив Федоров.

Він додав, що руйнування фіксують і спільно з профільними департаментами міста та районних адміністрацій розподіляють, який пакет допомоги отримає людина.