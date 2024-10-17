WSJ: США переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 з досвідчених військових на курсантів

Це рішення може продовжити на багато місяців термін, коли Київ матиме повну ескадрилью літаків західного виробництва, готову до бойових дій.

США переорієнтовують свою підготовку українських пілотів F-16 на молодших курсантів, а не на досвідчених військовослужбовців, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що це рішення може продовжити на багато місяців термін, коли Київ матиме повну ескадрилью літаків західного виробництва, готову до бойових дій.

Новий підхід є результатом нестачі досвідчених українських пілотів із необхідним знанням англійської мови, яких можна було б вивести з поля бою, заявили представники США. Деякі чиновники також заявили, що США вважають, що молодші кадети будуть більш відкритими до західного навчання.

Навчальний курс нещодавно став предметом дебатів, особливо після серпневої катастрофи, в результаті якої загинув один із найкращих українських пілотів винищувача, який нещодавно закінчив програму. Також був знищений один із небагатьох українських F-16.

Видання зауважує, що Україна відчайдушно потребує додаткових F-16 і пілотів для зміцнення своєї протиповітряної оборони, яка перевантажена російськими повітряними атаками.