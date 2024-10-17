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Найбільший довгожитель серед президентів США достроково проголосував на виборах

39-ий глава держави взяв участь в обранні 47-ого. 

Найбільший довгожитель серед президентів США достроково проголосував на виборах
Джиммі Картер
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Сполучених Штатів Джиммі Картер, який був господарем у Білому домі з 1977 до 1981 року, віддав свій голос на виборах - не стали на заваді ані 100-річний вік, ані перебування у хоспісі.

Як пише New York Times, рекордсмен за тривалістю життя серед усіх президентів в історії США скористався виборчими правилами у рідному штаті Джорджія. Згідно з ними, людина має право передати свій заповнений бюлетень родичу, який довершить процедуру голосування, а також можлива дострокова участь у виборах для таких випадків.

Замість Картера-старшого проголосував його онук Джейсон. За його словами, дідусь висловив сильне бажання підтримати кандидутуру чинної віцепрезидентки Камали Гарріс. Сам Картер теж свого часу обирався від Демократичної партії.

Стаж Картера-виборця вражає: саме Джорджія у 1943 році стала першим штатом, який знизив віковий ценз для участі у голосуванні до 18 років. На той момент майбутній глава держави саме готувався святкувати своє 19-ліття. Тож можна стверджувати, що Картер долучається до американської демократії вже понад 80 років. 

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