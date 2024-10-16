​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Херсоні і Миколаєві зникла електроенергія (доповнено)
У Херсоні і Миколаєві зникла електроенергія (доповнено)
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
ГоловнаСвіт

Італія ухвалила закон проти сурогатного материнства

Він фактично забороняє ставати батьками гей-парам.

Італія ухвалила закон проти сурогатного материнства
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 16 жовтня, Італія прийняла найбільш обмежувальний на Заході закон проти міжнародного сурогатного материнства. Потенційним батькам, які використовують сурогатних матерів за кордоном, погрожують тюремним терміном і суворими штрафами. На думку критиків, це буде націлено головним чином на одностатеві пари.

Про це повідомляє The Washington Post.

Раніше в Італії вже було заборонено сурогатне материнство, але тепер сурогатне материнство класифікується як міжнародний злочин, як тероризм або геноцид.

Закон також криміналізує роботу італійських громадян, які працюють лікарями, медсестрами та техніками в закордонних клініках із лікування безпліддя, які сприяють сурогатному материнству.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Таким чином, новий закон фактично відрізає останній, найкращий шлях для одностатевих пар, які проживають в Італії, створити сім’ю.

Зараз в Італії приблизно 250 пар щороку покладаються на міжнародне сурогатне материнство. Близько 90% з них є гетеросексуальними.

Втім, уряд Італії та його прихильники наполягають, що закон спрямований не проти одностатевих пар, а проти практики сурогатного материнства, яку вони засуджують як аморальну.

Сенат ухвалив це рішення після 7-годинних дебатів 84 голосами проти 58.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies