Італія ухвалила закон проти сурогатного материнства

Сьогодні, 16 жовтня, Італія прийняла найбільш обмежувальний на Заході закон проти міжнародного сурогатного материнства. Потенційним батькам, які використовують сурогатних матерів за кордоном, погрожують тюремним терміном і суворими штрафами. На думку критиків, це буде націлено головним чином на одностатеві пари.

Про це повідомляє The Washington Post.

Раніше в Італії вже було заборонено сурогатне материнство, але тепер сурогатне материнство класифікується як міжнародний злочин, як тероризм або геноцид.

Закон також криміналізує роботу італійських громадян, які працюють лікарями, медсестрами та техніками в закордонних клініках із лікування безпліддя, які сприяють сурогатному материнству.

Таким чином, новий закон фактично відрізає останній, найкращий шлях для одностатевих пар, які проживають в Італії, створити сім’ю.

Зараз в Італії приблизно 250 пар щороку покладаються на міжнародне сурогатне материнство. Близько 90% з них є гетеросексуальними.

Втім, уряд Італії та його прихильники наполягають, що закон спрямований не проти одностатевих пар, а проти практики сурогатного материнства, яку вони засуджують як аморальну.

Сенат ухвалив це рішення після 7-годинних дебатів 84 голосами проти 58.