Генсек НАТО Рютте не може “підтримати в цілому” озвучений Зеленським “план перемоги”, але вважає його “хорошим сигналом”

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на оприлюднений сьогодні Володимиром Зеленським “план перемоги”, повідомляє “Голос Америки”.

"Це, звичайно, сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план... Це не означає, що я тут можу сказати, що підтримую весь план, це було б трохи складно, оскільки є багато питань, які нам треба краще зрозуміти", – сказав Рютте.

Він додав, що НАТО бере озвучений Зеленським план до відома, і що союзники обговорять пункти плану, в окремі з них – заглибляться, "щоб зрозуміти, що за цим стоїть".

Рютте підкреслив, що це відбудеться за закритими дверима, і відмовився коментувати окремі елементи плану.

На його думку, хоча можуть бути "різні погляди на окремі аспекти плану", але це "не означає, що ми не стоїмо поряд з Україною, щоб переконатися, що Путін не досягне свого".

План перемоги Зеленського