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Генсек НАТО Рютте не може “підтримати в цілому” озвучений Зеленським “план перемоги”, але вважає його “хорошим сигналом”

Рютте відмовився коментувати окремі елементи плану.

Генсек НАТО Рютте не може “підтримати в цілому” озвучений Зеленським “план перемоги”, але вважає його “хорошим сигналом”
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на оприлюднений сьогодні Володимиром Зеленським “план перемоги”, повідомляє “Голос Америки”.

"Це, звичайно, сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план... Це не означає, що я тут можу сказати, що підтримую весь план, це було б трохи складно, оскільки є багато питань, які нам треба краще зрозуміти", – сказав Рютте.

Він додав, що НАТО бере озвучений Зеленським план до відома, і що союзники обговорять пункти плану, в окремі з них – заглибляться, "щоб зрозуміти, що за цим стоїть".

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Рютте підкреслив, що це відбудеться за закритими дверима, і відмовився коментувати окремі елементи плану.

На його думку, хоча можуть бути "різні погляди на окремі аспекти плану", але це "не означає, що ми не стоїмо поряд з Україною, щоб переконатися, що Путін не досягне свого".

План перемоги Зеленського

  • Президент України 16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.

  • Серед 5 пунктів: запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка і безпека.

  • Спершу цей план Зеленський представив президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти цієї держави і Конгресу.

  • У жовтні Президент презентував план лідерам Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії. 

  • Українцям план збиралися представити в скороченому вигляді, без деталізації конкретного списку збройних потреб.

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