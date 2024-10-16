Зеленський їде у четвер до Брюсселю

У програмі - відвідини зустрічі міністрів оборони членів НАТО і саміту ЄС.

Володимир Зеленський 17 жовтня відвідає Брюссель. На цей день запланована зустріч міністрів оборони країн НАТО, повідомляє «Європейська правда».

Український президент, відповідно до оновленої програми зустрічі, відвідає головний офіс НАТО після обіду у четвер. Також буде пресконференція з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

Крім того, 17 жовтня запланована зустріч Ради Україна-НАТО і спершу не було відомо, хто представлятиме на заході нашу державу.

Ще Зеленський, як очікують, виступить на саміті ЄС, який теж відбуватиметься 17 жовтня. Тут глава держави представить лідерам план перемоги.