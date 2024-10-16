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Зеленський: ми чуємо від партнерів слово “перемовини” і значно рідше звучить слово “справедливість”

Глава держави наголосив, що Україна відкрита до дипломатії, але до чесної.

Зеленський: ми чуємо від партнерів слово “перемовини” і значно рідше звучить слово “справедливість”
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський напередодні представлення Плану перемоги у Європейській раді заявив, що українська сторона чує від партнерів слово “перемовини” і значно рідше звучить слово “справедливість”. 

Про це повідомила пресслужба глави держави. 

“Завтра я представлю План перемоги на засіданні Європейської ради. Але я хочу бути відвертим із вами щодо того, як ситуація супроводжується в певній непублічній, у різноформатній комунікації з Україною. Ми чуємо від деяких партнерів слово “перемовини” і значно рідше звучить слово “справедливість”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна відкрита до дипломатії, але до чесної. 

“Саме тому в нас є Формула миру. Це гарантія перемовин без примусу України до несправедливості. Українці заслуговують на достойний мир. План перемоги прокладе шлях до цього”, – зауважив президент. 

Глава держави зазначив, що План перемоги – це гарантія, що “божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну”. І тому План перемоги є мостом до реалізації Формули миру, до реалізації Саміту, шляхом до чесної дипломатії.

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