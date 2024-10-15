У листопаді буде готовий спільний документ щодо реалізації Формули миру

В свою чергу, реалізація Плану перемоги має створити необхідні умови для початку результативних переговорів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова МЗС Андрій Сибіга обговорили з послами країн G20 в Україні реалізацію Формули

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова МЗС Андрій Сибіга обговорили з послами країн G20 в Україні реалізацію Формули миру.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Андрій Єрмак зазначив, що дії, потрібні для реалізації пунктів Формули миру, будуть об’єднані в спільному документі, який зможуть презентувати на початку листопада.

В свою чергу, реалізація Плану перемоги має створити необхідні умови для початку результативних переговорів.

Крім того, міністр закордонних справ наголосив, що Україна ніколи не підтримає жодних ініціатив, які розроблялися без її участі.

У зустрічі взяли участь керівники дипломатичних установ і представники посольств Бразилії, Австралії (онлайн), Аргентини, Великобританії, Індії, Індонезії, Італії, Кореї, Мексики, Туреччини, ЄС, Франції, Німеччини, ПАР, Японії, США та Канади.