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У листопаді буде готовий спільний документ щодо реалізації Формули миру

В свою чергу, реалізація Плану перемоги має створити необхідні умови для початку результативних переговорів.

У листопаді буде готовий спільний документ щодо реалізації Формули миру
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова МЗС Андрій Сибіга обговорили з послами країн G20 в Україні реалізацію Формули
Фото: Пресслужба Офісу президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова МЗС Андрій Сибіга  обговорили з послами країн G20 в Україні реалізацію Формули миру.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Андрій Єрмак зазначив, що дії, потрібні для реалізації пунктів Формули миру, будуть об’єднані в спільному документі, який зможуть презентувати на початку листопада.

В свою чергу, реалізація Плану перемоги має створити необхідні умови для початку результативних переговорів.

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Крім того, міністр закордонних справ наголосив, що Україна ніколи не підтримає жодних ініціатив, які розроблялися без її участі.

У зустрічі взяли участь керівники дипломатичних установ і представники посольств Бразилії, Австралії (онлайн), Аргентини, Великобританії, Індії, Індонезії, Італії, Кореї, Мексики, Туреччини, ЄС, Франції, Німеччини, ПАР, Японії, США та Канади. 

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