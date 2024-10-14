КМІС: з травня довіра до президента Зеленського не змінилася, але впала порівняно з лютим

Найвищою ж підтримка президента була в травні 2022, а найнижчою – перед повномасштабним вторгненням, у лютому 2022.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, зараз президентові України Володимиру Зеленському довіряють 59% опитаних українців. 37% – не довіряють, три відсотки відповіли, що сказати важко.

Найбільша кількість людей із довірою до президента – в центрі країни (62%), а 35% там не довіряють, далі з довірою в 59% і недовірою в 38% іде південь. В західних областях не довіряють 38%, довіряють – 58%, в східних – не довіряють 45%, довіряють – 51%.

Фото: КМІС Довіра до Володимира Зеленського

Фото: КМІС Довіра до Володимира Зеленського

"У всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри – позитивний. Дещо вирізняється на тлі інших Схід, де 51% довіряють і 45% – не довіряють. В інших регіонах довіряють дещо більше – 58-62% проти 35-38%, які не довіряють", – ідеться в результатах опитування.

Порівняно з травнем цього року, загальний рівень довіри до президента не змінився – тоді також було 59%. Тих, хто не довіряє, з весни побільшало на один відсоток, і тих, кому сказати важко – теж на один.

У лютому цього року довіра до президента була вищою – на рівні 64%, а недовіра нижчою – 35%.

Ще більшою довіра була в грудні 2023: 77% опитаних довіряли. А найвищою за час президентства вона була в травні 2022 – 90%. До повномасштабного російського вторгнення, у перший рік Зеленського у владі йому довіряли 80% українців, а не довіряли 9%. У лютому 2022 Зеленський мав довіру в 37% і недовіру в 52%.

Опитування відбулося 20 вересня – 3 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України на вільній території опитали 2004 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на вільній території України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.