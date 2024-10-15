Заступниця голови ОП: в кінематографі Україна недопрацьовує, є потреба переглянути завдання Держкіно і його структуру

Також, на її думку, потрібно змінити підпорядкованість.

Кінематограф є потужним інструментом для масової комунікації, і зараз Україна в цьому недопрацьовує. Є потреба перегляду завдань Держкіно та його структури і підпорядкованості.

Зараз ця установа підпорядкована міністру Кабінету міністрів, і це потрібно змінити. Про це заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська сказала під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".

"Залежно від того, які задачі будуть в цієї організації, буде чи змінена чи доопрацьована структура", – сказала Ковальська.

На її думку, при виборі нового очільника Держкіно потрібно враховувати міжнародну складову, як було при виборі кандидатури нового міністра культури (ним став кадровий дипломат Точицький). Ковальська зауважила, що новий голова повинен принаймні володіти англійською мовою.