Заступниця голови ОП: в кінематографі Україна недопрацьовує, є потреба переглянути завдання Держкіно і його структуру

Кінематограф є потужним інструментом для масової комунікації, і зараз Україна в цьому недопрацьовує. Є потреба перегляду завдань Держкіно та його структури і підпорядкованості.
Зараз ця установа підпорядкована міністру Кабінету міністрів, і це потрібно змінити. Про це заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська сказала під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".
"Залежно від того, які задачі будуть в цієї організації, буде чи змінена чи доопрацьована структура", – сказала Ковальська.
На її думку, при виборі нового очільника Держкіно потрібно враховувати міжнародну складову, як було при виборі кандидатури нового міністра культури (ним став кадровий дипломат Точицький). Ковальська зауважила, що новий голова повинен принаймні володіти англійською мовою.
- З липня Держкіно залишилося без повноцінної очільниці – Марину Кудерчук звільнили.
- Раніше кіноспільнота неодноразово закликала до її відставки через те, що вона руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України в світі.
- Кудерчук очолила Держкіно у січні 2020 року. Перед цим вона працювала заступницею голова Запорізької ОДА, а з 2017-го – в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі. Спочатку на посаді заступниці директора, після т.в.о. керівниці, а потім і в статусі директорки.
- 7 серпня Держкіно затвердило новий склад Ради з державної підтримки кінематографії — органу, що приймає основні рішення у сфері кіноіндустрії, зокрема, розподіляє бюджетні кошти (цьогоріч це майже 600 млн грн). Незважаючи на численні звернення кіноспільноти, новий склад сформували непрозоро. У результаті гроші з бюджету будуть розподіляти люди, прямо дотичні до проєктів, які претендують на ці гроші. Більше про це – в матеріалі "Нова Рада з держпідтримки кінематографії: свій до свого по своє".