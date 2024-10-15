12-13 жовтня в Національній філармонії відбулась постановка барокової опери Генрі Перселла «Король Артур, або Британський Достойник». Цей проєкт під назвою «Король Артур: у пошуках героя» утілила недержавна платформа Open Opera Ukraine , що від 2017 року просуває музичні драми барокової доби. Дмитро Десятерик розмірковує, як англійська “напівопера” 330-річної давнини набула актуальності в сьогоднішній Україні.

Фото: Руслан Сингаєвський «Король Артур: у пошуках героя» у Національній філармонії

Сюжет «Короля Артура», згідно з лібрето Джона Драйдена, заснований на битвах між британцями й саксами, а не на легендах про Камелот (хоча Мерлін з'являється). Це так зване Restoration spectacular, видовище епохи Реставрації, що передбачало пишну постановку, казковий сюжет і максимум доступних на той час (1691 рік) сценічних ефектів. Поруч з людьми діють духи й сирени, античні Амур, Венера, Пан і Комус, згадуються також германські боги Воден, Тор і Фрея. У центрі п’ятиактної п’єси – спроби короля британців Артура повернути свою наречену, незрячу корнуольську принцесу Еммеліну, яку викрав його заклятий ворог, саксонський правитель Освальд Кентський. Місця дії вимагають масштабних декорацій: зимовий ліс, літній гай, берег моря, палаци й замки.

«Король Артур» - це «драматична опера» або напівопера: головні герої не співають, за винятком випадків, коли вони надприродні (духи, вони ж “генії”), пасторальні (пастухи й пастушки) або п'яні. Другорядні персонажі співають зазвичай у фрагментах, де передбачений саме спів за сюжетом, але в ІV та частково у ІІ дії це вже метафізичні прояви на кшталт співу сирен або злих духів, що хочуть заманити бриттів у пастку. Спів у першій дії – це релігійний обряд саксів з людськими жертвопринесеннями. В лібрето переважає розмовний текст, однак в історію ця драма увійшла саме завдяки музиці Перселла: “Король Артур”, безумовно, є однією з вершин його творчості. А арія Генія Холоду з 2 акту ІІІ дії завдяки виконанню Клауса Номі стала справжнім поп-гітом.

Зважаючи на багатолюдність акторського складу і складність декорацій, недивно, що в “Короля Артура” доволі коротка історія постановок в Україні: перше сценічне втілення відбулося в 2012 році в Домі “Майстер-Клас” – і на тому все.

Open Opera Ukraine, вочевидь, мала обмежені ресурси. Сцена Філармонії не пристосована для театральних проєктів. Очевидний вихід – зробити інсценізацію за мотивами першоджерела; саме тому спектакль називається «Король Артур: у пошуках героя». Всі діалогічні сцени були опущені і замінені коментарями, написаними Андрієм Бондаренком, з додаванням окремих цитат англійською. Вочевидь, автори прагнули якнайбільшого включення в актуальний контекст, тому, зокрема, саксів замінили “жорстокими варварами з-за моря”; також, окрім необхідного переказу сюжету, в ці тексти вписані роздуми про образ Артура, природу кохання, сутність війни та героїзму. Сценографію обмежили трьома штучними деревами в різних кутах кону, встановили додаткове освітлення. Оркестр “Київська камерата”, розширений за рахунок запрошених музикантів, сидів у глибині сцени.

Фото: Руслан Сингаєвський Дар’я Творонович і Павло Логвін

Звісно, в таких умовах максимальне навантаження лягало на акторів. І тут “У пошуках героя” справляє суперечливе враження. Всі коментарі читали Дар’я Творонович і Павло Логвін. Перша, наскільки можна зрозуміти, є кимось на кшталт альтер-его режисерки Олени Савчук: після кожного музичного номера бере в руки мікрофон, дякує виконавцям, коригує Павла, розігрує з ним етюди. Ці спроби в стилі брехтівського “відчуження” виконані слабко: Творонович місцями відверто переграє, і сцени з коментарями інколи виглядають чужорідними в спектаклі. Однак провини акторки тут немає: причина, радше, в тому, що саме режисура цих епізодів не до кінця продумана.

Фото: Руслан Сингаєвський Роман Арабаджі виконує арію Генія Холоду

На щастя, картина змінюється, коли доходить до співу й музики. Тут потенційно могли бути свої складності, адже героїв і антигероїв, людей і богів, духів і сирен випало грати одним і тим самим співакам і співачкам. Проте все спрацювало як треба. Олена Савчук розвела дію по простих і добре прочитуваних мізансценах і грамотно використала пластичні можливості трупи. Артисти не просто співають, а й виразно відіграють свої характери та те, що з ними відбувається – мімікою та жестами. Окремі сцени – на кшталт зборів британського війська на війну чи прикінцевого хору «Святий Георгій, покровитель нашого острова» – вийшли особливо жвавими і викликали овації, не кажучи вже про емоційно глибоке виконання Романом Арабаджі “Пісні Холоду”. Окремо варто відзначити артистизм диригента Рока Фаргаса (Іспанія), який несподівано, але гармонійно включився в хор «Святий Георгій» в якості вокаліста, зірвавши оплески.

Фото: Руслан Сингаєвський Рок Фаргас (по центру) доднується до хору «Святий Георгій»

Як мистецтво має функціонувати під час війни – вічне дискусійне питання. Чи треба відволікати людей від гризот, чи, навпаки, зміцнювати бойовий дух? Авторам проєкту «Король Артур: у пошуках героя», безумовно, вдалося знайти відповідь на це питання, створивши видовище з потрібним балансом розваги й громадянського патосу.

Фото: Руслан Сингаєвський «Король Артур: у пошуках героя» у Національній філармонії