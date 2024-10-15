В Україні пройдуть концерти класичної польської музики

25 жовтня у Національній філармонії України у Києві відбудеться концерт польської музики. Звучатимуть твори польських композиторів, що відтворять програму, яка відбулась чверть століття тому.

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії під орудою Романа Реваковича виконає «Пробудження Якова» Кшиштофа Пендерецького, Фортепіанний концерт Вітольда Лютославського і Симфонію № 1 Йоганнеса Брамса. Фортепіанне соло в Концерті Лютославського виконає Дмитро Таванець.

1 листопада в Концертному залі Черкаської філармонії прозвучить музика Генрика Міколая Гурецького «Три твори у давньому стилі», Фортепіанний концерт № 2 Войцєха Кіляра (соло Дмитро Таванець), “Concerto notturno” для скрипки з оркестром Міколая Пьотра Гурецького (соло Андрій Павлов). Також виконають «Малу нічну серенаду» Моцарта . Гратиме Оркестр Черкаської філармонії під диригуванням Романа Реваковича. Концерт реалізує Фонд Pro Musica Viva.

11 листопада – на свято відновлення незалежності Польщі у 1918 році, – у Національній філармонії України відбудеться концерт присвячений цій події. За участю Національного ансамблю солістів «Київська камерата» крім польських творів, що увійшли до програми концерту в Черкасах, прозвучить також «Сінфонієтта для струнних» Кшиштофа Пендерецького та «Орава» для струнних Войцєха Кіляра.