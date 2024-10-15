Міністр Точицький про збереження Музею видатних Українців та Китаєво: “Уже зараз і ЮНЕСКО, і ЄС має претензії до нас”

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що у ЮНЕСКО та ЄС є претензії до України в частині збереження культурної спадщини, зокрема це стосується Музею видатних Українців та Китаєво.
Про це міністр сказав у проєкті “Нова країна”, який проводить LB.ua, формуючи візійні дискусії про стратегію розвитку країни.
Голова громадської ініціативи “Голка” Ірини Федорів зазначила, що у період екзистенційної війни ворог намагається знищити культурну спадщину, зокрема проти нового року під час ворожої атаки у Львові знищили музей Шухевича
“Але культурній спадщині загрожує знищення не лише від ворога. Спільно з LB.ua перед судовими засіданнями та голосуваннями у парламенті чи Київраді ми ведемо адвокацію, аби зберегти зокрема і культурну спадщину. Є багато справ, про які можемо говорити, але найболючішою зараз є ситуація з пам’яткою археології Китаїв, на яке поклали оком забудовники, і Київрада навіть вже продовжила тут на кілька ділянок договори оренди”, – сказала Ірина Федорів.
Вона зазначила, що також дуже тривожна ситуація із Музеєм видатних діячів української культури, поряд з яким вирішили звести готель.
“Якщо брати Китаїв і цей Музей, де є спадщина Фраків, Лисенків, Косачів, Тобілевичів, то справи зараз слухаються в суді. З огляду на те, що Мінкульт тепер отримав нову назву, яка включає стратегічні комунікації, то нам треба, щоб до адвокаційних процесів долучалося і міністерство”, – сказала голова громадської ініціативи “Голка”.
Міністр культури Точицький у своїй відповіді зауважив, що без виконання директив ЄС та ЮНЕСКО, Україна не зможе вступити до Блоку.
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
“Треба чітко усвідомлювати, що без виконання низки директив Європейської Ради, рішень Європарламенту і конвенції ЮНЕСКО щодо захисту культурної спадщини не бачити нам Європейського Союзу. Те, що Ви зараз сказали, це дуже важливий елемент для усвідомлення, яке має бути в кожного – від забудовників до звичайних громадян: спадщина – це те, що належить державі. Саме тут я проти децентралізації і передачі на місця питання вирішення: де мають бути відповідні ареали і буферні зони. Тому що є чітко прописані нормативи. Ці дві справи, які Ви висвітлили, звісно, не є вичерпним переліком. Таких справ біля сотні. Це найскладніше питання. Уже і ЮНЕСКО, і ЄС має претензії в частині збереження нашої спадщини. Тому тут будемо працювати разом”, – зауважив міністр.
- 16 жовтня у Київському окружному адміністративному суді слухається справа, в якій ТОВ “Рестін” намагається довести, що Мінкульт протиправно не погодив йому проєктну документацію на будівництво офісного житлового та готельного комплексу поблизу Музею видатних діячів української культури. Справу слухає суддя Євгенія Жукова.
- Після скандального знесення садиби зеленських громадська ініціатива “Голка” повідомляла, що в частині збереження культурної спадщини Мінкульт навесні повернув правила часів Януковича.
- Разом з тим у парламенті з’явився проєкт щодо збереження цінної історичної забудови (№11481), який подала низка народних депутатів і який може стати революційним, якщо між першим та другим читанням забудовники не пролобіюють шкідливі правки до цієї законодавчої ініціативи.