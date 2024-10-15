Міністр Точицький про збереження Музею видатних Українців та Китаєво: “Уже зараз і ЮНЕСКО, і ЄС має претензії до нас”

Міністр культури Точицький зауважив, що без виконання директив ЄС та ЮНЕСКО, Україна не зможе вступити до Блоку.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що у ЮНЕСКО та ЄС є претензії до України в частині збереження культурної спадщини, зокрема це стосується Музею видатних Українців та Китаєво.

Про це міністр сказав у проєкті “Нова країна”, який проводить LB.ua, формуючи візійні дискусії про стратегію розвитку країни.

Голова громадської ініціативи “Голка” Ірини Федорів зазначила, що у період екзистенційної війни ворог намагається знищити культурну спадщину, зокрема проти нового року під час ворожої атаки у Львові знищили музей Шухевича

“Але культурній спадщині загрожує знищення не лише від ворога. Спільно з LB.ua перед судовими засіданнями та голосуваннями у парламенті чи Київраді ми ведемо адвокацію, аби зберегти зокрема і культурну спадщину. Є багато справ, про які можемо говорити, але найболючішою зараз є ситуація з пам’яткою археології Китаїв, на яке поклали оком забудовники, і Київрада навіть вже продовжила тут на кілька ділянок договори оренди”, – сказала Ірина Федорів.

Вона зазначила, що також дуже тривожна ситуація із Музеєм видатних діячів української культури, поряд з яким вирішили звести готель.

“Якщо брати Китаїв і цей Музей, де є спадщина Фраків, Лисенків, Косачів, Тобілевичів, то справи зараз слухаються в суді. З огляду на те, що Мінкульт тепер отримав нову назву, яка включає стратегічні комунікації, то нам треба, щоб до адвокаційних процесів долучалося і міністерство”, – сказала голова громадської ініціативи “Голка”.

Міністр культури Точицький у своїй відповіді зауважив, що без виконання директив ЄС та ЮНЕСКО, Україна не зможе вступити до Блоку.

“Треба чітко усвідомлювати, що без виконання низки директив Європейської Ради, рішень Європарламенту і конвенції ЮНЕСКО щодо захисту культурної спадщини не бачити нам Європейського Союзу. Те, що Ви зараз сказали, це дуже важливий елемент для усвідомлення, яке має бути в кожного – від забудовників до звичайних громадян: спадщина – це те, що належить державі. Саме тут я проти децентралізації і передачі на місця питання вирішення: де мають бути відповідні ареали і буферні зони. Тому що є чітко прописані нормативи. Ці дві справи, які Ви висвітлили, звісно, не є вичерпним переліком. Таких справ біля сотні. Це найскладніше питання. Уже і ЮНЕСКО, і ЄС має претензії в частині збереження нашої спадщини. Тому тут будемо працювати разом”, – зауважив міністр.