Українські прем’єри: “Молодість” оголосила дві програми

Кінофестиваль пройде в Києві з 26 жовтня по 3 листопада.

53-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив програми Національного конкурсу коротких метрів та позаконкурсної секції «Українські прем'єри».

У Національному конкурсі коротких метрів покажуть нове, актуальне та експериментальне українське короткометражне кіно. До програми увійшли як роботи вже відомих режисерів, так і фільми режисерів-початківців. Зокрема, побачимо фільм Олексія Радинського «Там, де закінчується Росія», який вже зібрав низку нагород на міжнародних фестивалях. Приз за найкращий фільм Національної конкурсної програми короткометражних фільмів — 50 000 гривень та статуетка «Скіфський олень».

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Там, де закінчується Росія»

Фільми національного конкурсу:

Татова подряпинка, Єгор Гармаш, 23’

В очах синів, Святослав Костюк, 16’

Увага, добрий пес!, Аделіна Борець, 26’

Дядя Толя, Богдан Адаменко, 18’

Додаткові сцени, Роман Хімей, Ярема Малащук, 14’

Спукі Лупс, Стас Сантімов, 4’

Комма, Соня Лелюх, 4’

Район, Микола Рідний, 20’

Під знаком якоря, Тарас Співак, 30’

Там, де закінчується Росія, Олексій Радинський, 20’

Вибухи біля музею, Роман Хімей, Ярема Малащук, 13’

Про світло і темряву, Настя Канарьова, 8ʼ

Територія дитинства, Марина Шкрабалюк, 22’

Рани, Леся Дяк, 24’

Лелеки завжди повертаються додому, Ґала Козютинська, 24’

Не/Доброзичливець, Микола Демченко, 6’

Ось, власне, що я думаю про все це, Роман Кологойда,12’

8×sex, Анна На, 27’

Відеокамера sony dcr-trv265e digital8, Геник Заяць, 18’

Клабінґ, Наталія Ільчук, 37’

В секції «Українські прем’єри» зібрані документальні та ігрові стрічки, присвячені актуальним подіям в Україні або видатним особистостям української культури. Зокрема, на фестивалі відбудеться прем’єра ігрового фільму «Малевич» (Україна, Сербія, Італія, Швейцарія, 2024). Режисеркою, а також співавторкою сценарію та співпродюсеркою фільму є Дар’я Онищенко. Ця стрічка розповідає історію життя видатного українського авангардиста, уродженця Києва, Казимира Малевича. Головні ролі зіграли відомі українські актори Віталій Ажнов, Олексій Горбунов, Ірма Вітовська, Марина Кошкіна та інші.

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Малевич»

Фільми програми «Українськи прем’єри»:

Малевич, Дар’я Онищенко, Україна, Сербія, Італія, Швейцарія, 2024, 90’

Dear Beautiful Beloved, Юрій Речинський, Австрія, 2024, 93’

Ізоляція, Ігор Мінаєв, Україна, 2024,83’

Антарктида: Щоденники війни, Володимир Хомко, Україна, Сполучене Королівство, Швейцарія, США, 2024, 82’

Букіністи, Тетяна Ганжа, Україна, Польща, 2024, 50’

Спеціальні події:

Сентиментальна подорож до планети Параджанова, Тарас Томенко, Україна, 2024, 80’

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