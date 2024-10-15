Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаКультура

Українські прем’єри: “Молодість” оголосила дві програми

Кінофестиваль пройде в Києві з 26 жовтня по 3 листопада.

Українські прем’єри: “Молодість” оголосила дві програми
Фото: molodist.com

53-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив програми Національного конкурсу коротких метрів та позаконкурсної секції «Українські прем'єри».

У Національному конкурсі коротких метрів покажуть нове, актуальне та експериментальне українське короткометражне кіно. До програми увійшли як роботи вже відомих режисерів, так і фільми режисерів-початківців. Зокрема, побачимо фільм Олексія Радинського «Там, де закінчується Росія», який вже зібрав низку нагород на міжнародних фестивалях. Приз за найкращий фільм Національної конкурсної програми короткометражних фільмів — 50 000 гривень та статуетка «Скіфський олень».

Кадр з фільму «Там, де закінчується Росія»
Фото: КМКФ «Молодість»
Кадр з фільму «Там, де закінчується Росія»

Фільми національного конкурсу:

  • Татова подряпинка, Єгор Гармаш, 23’
  • В очах синів, Святослав Костюк, 16’
  • Увага, добрий пес!, Аделіна Борець, 26’
  • Дядя Толя, Богдан Адаменко, 18’
  • Додаткові сцени, Роман Хімей, Ярема Малащук, 14’
  • Спукі Лупс, Стас Сантімов, 4’
  • Комма, Соня Лелюх, 4’
  • Район, Микола Рідний, 20’
  • Під знаком якоря, Тарас Співак, 30’
  • Там, де закінчується Росія, Олексій Радинський, 20’
  • Вибухи біля музею, Роман Хімей, Ярема Малащук, 13’
  • Про світло і темряву, Настя Канарьова, 8ʼ
  • Територія дитинства, Марина Шкрабалюк, 22’
  • Рани, Леся Дяк, 24’
  • Лелеки завжди повертаються додому, Ґала Козютинська, 24’
  • Не/Доброзичливець, Микола Демченко, 6’ 
  • Ось, власне, що я думаю про все це, Роман Кологойда,12’
  • 8×sex, Анна На, 27’
  • Відеокамера sony dcr-trv265e digital8, Геник Заяць, 18’
  • Клабінґ, Наталія Ільчук, 37’

В секції «Українські прем’єри» зібрані документальні та ігрові стрічки, присвячені актуальним подіям в Україні або видатним особистостям української культури. Зокрема, на фестивалі відбудеться прем’єра ігрового фільму «Малевич» (Україна, Сербія, Італія, Швейцарія, 2024). Режисеркою, а також співавторкою сценарію та співпродюсеркою фільму є Дар’я Онищенко. Ця стрічка розповідає історію життя видатного українського авангардиста, уродженця Києва, Казимира Малевича. Головні ролі зіграли відомі українські актори Віталій Ажнов, Олексій Горбунов, Ірма Вітовська, Марина Кошкіна та інші.

Кадр з фільму «Малевич»
Фото: КМКФ «Молодість»
Кадр з фільму «Малевич»

Фільми програми «Українськи прем’єри»:

  • Малевич, Дар’я Онищенко, Україна, Сербія, Італія, Швейцарія, 2024, 90’
  • Dear Beautiful Beloved, Юрій Речинський, Австрія, 2024, 93’
  • Ізоляція, Ігор Мінаєв, Україна, 2024,83’
  • Антарктида: Щоденники війни, Володимир Хомко, Україна, Сполучене Королівство, Швейцарія, США, 2024, 82’
  • Букіністи, Тетяна Ганжа, Україна, Польща, 2024, 50’

Спеціальні події:

  • Сентиментальна подорож до планети Параджанова, Тарас Томенко, Україна, 2024, 80’

Про КМКФ «Молодість»:

  • «Молодість» досі є єдиним в Україні сертифікованим FIAPF (Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів) фестивалем, у галузі спеціалізованих кіноподій. 

  • Головний фокус фестивалю – перші фільми режисерів. 

  • Основна локацією 53-го кінофестивалю – кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26). 

  • Відкриття та церемонія нагородження переможців 53-ї «Молодості» пройдуть у Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6).

  • Володар Ґран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у 5 000 доларів США й традиційну нагороду «Молодості» – «Скіфського оленя». 

  • Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме 2 000 доларів США, переможців також буде нагороджено статуеткою «Скіфський олень».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies