CNN показав роботу таємного українського підрозділу безпілотників, який займається обстрілами території Росії

Американський телеканал CNN отримав безпрецедентний ексклюзивний доступ до одного з українських підрозділів безпілотників далекого радіусу дії, що входить до складу ГУР. Його учасники називають себе підрозділом БПЛА великої дальності, йдеться у матеріалі телеканалу.

Під запис дозволили говорити лише двом особам, і то лише за позивними. “Серж” розповів, що він особисто контролював понад 500 атак безпілотників далекої дії на територію Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

CNN провів два дні, подорожуючи країною з підрозділом безпілотників, коли він готувався запустити понад 100 безпілотників у ніч на 29 вересня з місією в Росії. CNN не розголошує місцезнаходження відвіданих місць з міркувань оперативної безпеки.

За словами українських військових, їх ціль: склад боєприпасів, а саме вагони потяга, які стоять всередині депо, завантажені нещодавно доставленими іранськими ракетами.

У вересні джерела CNN повідомили, що Тегеран нещодавно завершив поставку балістичних ракет малої дальності Росії.

Телеканал зазначає, що атаки безпілотників великої дальності стають все більш помітною частиною російсько-української війни. Оскільки наземна війна стає все більш виснажливою, повітряна війна набирає обертів, причому основним розвитком є війна безпілотників.

У вересні безпілотники підрозділу вразили російський склад боєприпасів між Москвою та Санкт-Петербургом у Тверській області. Напад на Торопець, за словами українців, призвів до знищення складу, де зберігалися тактичні ракети "Іскандер", а також авіаційні плануючі бомби та артилерійські боєприпаси. Удар спричинив потужні вибухи, які було видно за кіломерти.

Російська протиповітряна оборона заважає багатьом атакам українських безпілотників. Відсоток успіху ГУР, як повідомляє CNN, може бути перетворений з 50% до 95%, якщо Сполучені Штати дозволять використовувати західну зброю для атак на російську територію.

Військовий з позивним “Вектор” каже, що багато російських аеродромів, звідки здійснюється багато авіаційних нальотів проти України, знаходяться поза зоною дії. Його безпілотники, незважаючи на високу ефективність, не завжди настільки ефективні – потрібні великі кількості дронів, щоб забезпечити ураження цілей.

Понад 7000 українських ударів досягли своїх цілей на територію Росії цього року. Йдеться про удари, які включають безпілотники, артилерію, гармати, міномети, керовані ракети, ракети, гранатомети та інші важкі озброєння.

Найдальший удар досяг понад 1700 км углиб Росії від кордону України. Безпілотники великої дальності завдавали ударів по військових об’єктах, таких як склади боєприпасів, а також по інфраструктурі, наприклад нафтопереробним заводам.

Кожен безпілотник програмують на понад 1000 різних маршрутних точок, щоб уникнути комплексних систем ППО Росії.

Також ГУР використовує приманки. Менші дрони “Рубака” мають відвернути вогонь ППО від дрона “Лютого”, який часто несе корисне навантаження до 250 кілограмів (550 фунтів). Але ГУР використовує не тільки дрон “Лютий”.

Успіх місії відстежується трьома способами: за допомогою людської розвідки на землі, повідомлень у російських групах Telegram і, пізніше, аналізу за допомогою супутникових технологій. Лише після оцінки всіх трьох місія може вважатися успішною чи ні.