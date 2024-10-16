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США посили санкції проти "Хезболли" та ліванських компаній

Санкції спрямовані проти незаконного виготовлення та торгівлі наркотичної речовини каптагон.

США посили санкції проти "Хезболли" та ліванських компаній

Сполучені Штати розширили санкції проти "Хезболли", у "чорний список" потрапили трьоє осіб та чотиро ліванських компаній.

Про це ідеться у повідомленні Мінфіну США.

Під санкції Мінфіну США потрапили три особи та чотири ліванські компанії, які сприяли "Хезболлі" обходити заборони та заробити мільйони доларів доходу.

Санкції, зокрема, направлені проти підпільного виробництва і торгівлі каптагоном. Фізичні особи та компанії, які сьогодні потрапили до переліку, є частиною мережі комерційних підприємств, що належать або контролюються "Хезболллою".

В санкційний список, зокрема, потрапили:

Сільвана Атві — секретар старшого офіцера фінансової групи аль-Баззала і пов'язана з іншими компаніями. Атві є власником G.M. Farm (раніше відома як J.M. PHARM), компанії, що базується в Лівані і була підписантом ліванських фінансових проектів, які здійснювала "Хезболла" за участю Ірану. Ці проекти мали на меті отримання прибутку для "Хезболли".

Хайдар Хусам ад-Дін Абдул Гаффар (Гаффар) — посадова особа фінансової команди "Хезболли" і законним власником компанії Global Tradeline SARL. Global Tradeline SARL - ліванська компанія, що займається імпортом продуктів харчування до Лівану, їх ребрендингом і продажем з метою отримання прибутку для "Хезболли".

Хусам Хамаді — бізнесмен і співробітник фінансової команди "Хезболли". Він також є законним власником ліванської компанії United Sons.

  • У вересні США запровадили санкції проти осіб, компаній і суден, які займаються контрабандою нафти та зрідженого газу для забезпечення прибутків угруповання "Хезболла".
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