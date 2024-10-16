США посили санкції проти "Хезболли" та ліванських компаній

Санкції спрямовані проти незаконного виготовлення та торгівлі наркотичної речовини каптагон.

Сполучені Штати розширили санкції проти "Хезболли", у "чорний список" потрапили трьоє осіб та чотиро ліванських компаній.

Про це ідеться у повідомленні Мінфіну США.

Під санкції Мінфіну США потрапили три особи та чотири ліванські компанії, які сприяли "Хезболлі" обходити заборони та заробити мільйони доларів доходу.

Санкції, зокрема, направлені проти підпільного виробництва і торгівлі каптагоном. Фізичні особи та компанії, які сьогодні потрапили до переліку, є частиною мережі комерційних підприємств, що належать або контролюються "Хезболллою".

В санкційний список, зокрема, потрапили:

Сільвана Атві — секретар старшого офіцера фінансової групи аль-Баззала і пов'язана з іншими компаніями. Атві є власником G.M. Farm (раніше відома як J.M. PHARM), компанії, що базується в Лівані і була підписантом ліванських фінансових проектів, які здійснювала "Хезболла" за участю Ірану. Ці проекти мали на меті отримання прибутку для "Хезболли".

Хайдар Хусам ад-Дін Абдул Гаффар (Гаффар) — посадова особа фінансової команди "Хезболли" і законним власником компанії Global Tradeline SARL. Global Tradeline SARL - ліванська компанія, що займається імпортом продуктів харчування до Лівану, їх ребрендингом і продажем з метою отримання прибутку для "Хезболли".

Хусам Хамаді — бізнесмен і співробітник фінансової команди "Хезболли". Він також є законним власником ліванської компанії United Sons.