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У Росії застрелили заступника начальника однієї із військових частин. Він може бути високопосадовцем ГРУ

У авто росіянина випустили вісім куль.

У Росії застрелили заступника начальника однієї із військових частин. Він може бути високопосадовцем ГРУ
Авто начальника однієї із військових частин РФ
Фото: скриншот відео

Вранці 16 жовтня невідомий розстріляв заступника начальника однієї із військових частин Микиту Кленкова, який може бути високопосадовцем головного розвідувального управління, пише «Настоящее время» з посиланням на російські медіа.

Інцидент трапився у Підмосков'ї. Кілер вичікував на ціль при в’їзді у село Меленки - за 20 хвилин їзди від Центру підготовки сил спецоперацій. Нападник стріляв із пістолета, випустив вісім куль у авто. Кленков загинув на місці, а його машина продовжувала рух, поки не в’їхала у паркан.

ЗМІ зазначають, що росіянин служив у спецназі Головного управління розвідки (ГРУ), де обіймав високу посаду. Може йтися про у в/ч 43292 - Центр підготовки сил спецоперацій. 

Як свідчать геолокаційні дані, Кленков замовляв доставку їжі до штаб-квартири ГРУ, а також відвідував поліклініку біля будівлі розвідуправління. Місце, де його було вбито, знаходиться приблизно за 20 хвилин їзди від Центру підготовки сил спецоперацій.

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