У Росії застрелили заступника начальника однієї із військових частин. Він може бути високопосадовцем ГРУ

Вранці 16 жовтня невідомий розстріляв заступника начальника однієї із військових частин Микиту Кленкова, який може бути високопосадовцем головного розвідувального управління, пише «Настоящее время» з посиланням на російські медіа.

Інцидент трапився у Підмосков'ї. Кілер вичікував на ціль при в’їзді у село Меленки - за 20 хвилин їзди від Центру підготовки сил спецоперацій. Нападник стріляв із пістолета, випустив вісім куль у авто. Кленков загинув на місці, а його машина продовжувала рух, поки не в’їхала у паркан.

ЗМІ зазначають, що росіянин служив у спецназі Головного управління розвідки (ГРУ), де обіймав високу посаду. Може йтися про у в/ч 43292 - Центр підготовки сил спецоперацій.

Як свідчать геолокаційні дані, Кленков замовляв доставку їжі до штаб-квартири ГРУ, а також відвідував поліклініку біля будівлі розвідуправління. Місце, де його було вбито, знаходиться приблизно за 20 хвилин їзди від Центру підготовки сил спецоперацій.