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У відповідь на загрозу з боку Росії Швеція збільшує витрати на оборону

До 2028 року оборонний бюджет Швеції становитиме 2,6% ВВП

У відповідь на загрозу з боку Росії Швеція збільшує витрати на оборону
JAS 39 Gripen C/D злітає в аеропорту Лулео-Каллакс під час військових навчань Nordic Response 2024, Швеція, 4 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Швеція представила законопроект про оборону, згідно з яким військові витрати наступного року збільшаться до 2,4% ВВП.

Про це повідомляє Politico.

“Ризик нападу не можна виключити. Росія є головною загрозою для Швеції, і вона становить загрозу для всього альянсу” - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він зауважив, що зараз свобода діяльності Росії обмежена, оскільки її сухопутні сили загрузли на полі бою в Україні. Водночас Швеція бере до уваги, що Росія готова йти на великі військові та політичні ризики.

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Через це Швеція планує додаткові військові витрати в розмірі 170 млрд крон (15 млрд євро) плюс 35,7 млрд крон (3,15 млрд євро) на цивільну оборону до 2030 року. 

Таким чином, до 2028 року оборонний бюджет Швеції становитиме 2,6% ВВП, що значно перевищує цільовий показник НАТО, який становить принаймні 2%.

У військовій частині гроші спрямовуються на все: від бронетехніки до нових берегових ракетних засобів, реактивної артилерії, трьох літаків-розвідників S106 Globaleye, універсальних вертольотів Black Hawk HK16 і найновіших винищувачів Gripen 39E виробництва Saab.

Крім того, п'ять корветів класу Visby будуть модернізовані, а ВМС придбають три надводні бойові кораблі класу Luleå.

Кількість щорічних призовників збільшиться до 10 тис. до 2030 року, а загальна чисельність армії зросте приблизно на 27 тис. осіб, до приблизно 115 тис. До 2030 року буде створено чотири нові бригади.

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