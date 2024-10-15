У Сербії ексгенерала СБУ Наумова знову засудили за відмивання грошей

Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова у Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.
Про це повідомила Балканська служба "Радіо Свобода".
Наумова також зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 200 тисяч динарів (1700 євро). Вищий суд у Ніші також засудив Наумова до пʼяти років видворення з Сербії з умовою, що час відбування покарання не буде зараховано до вищезазначеної міри.
Рішення суду має бути підтверджено апеляційним судом, аби воно було остаточним.
Хто такий Андрій Наумов
- З 2019 по 2021 Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. Це управління відповідає за контроль над працівниками СБУ. При цьому Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Він фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не зіставного з офіційними доходами держслужбовця.
- У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, але на початку повномасштабного вторгнення Росії позбавив його цього звання і назвав "зрадником".
- Напередодні вторгнення Росії Наумов утік, а влітку 2022 його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
- 28 серпня за запитом ДБР Інтерпол оголосив Наумова у міжнародний розшук. ДБР. У червні Наумову повідомили про підозру в організації підроблення офіційних документів. За даними слідства, він організував підроблення офіційних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.
- Судовий процес над Наумовим триває з 7 листопада 2022 року. У вересні 2023 року суд у Сербії засудив його до одного року вʼязниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Але взимку 2024 року Апеляційний суд скасував вирок першої інстанції і повернув справу для ухвалення нового рішення.
- Восени 2023 року Сербія остаточно відмовила Україні в екстрадиції експосадовця СБУ.