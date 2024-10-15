У Сербії ексгенерала СБУ Наумова знову засудили за відмивання грошей

Його також зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 200 тисяч динарів (1700 євро).

Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова у Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.

Про це повідомила Балканська служба "Радіо Свобода".

Наумова також зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 200 тисяч динарів (1700 євро). Вищий суд у Ніші також засудив Наумова до пʼяти років видворення з Сербії з умовою, що час відбування покарання не буде зараховано до вищезазначеної міри.

Рішення суду має бути підтверджено апеляційним судом, аби воно було остаточним.

Хто такий Андрій Наумов

З 2019 по 2021 Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. Це управління відповідає за контроль над працівниками СБУ. При цьому Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Він фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не зіставного з офіційними доходами держслужбовця.

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, але на початку повномасштабного вторгнення Росії позбавив його цього звання і назвав "зрадником".

Напередодні вторгнення Росії Наумов утік, а влітку 2022 його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.