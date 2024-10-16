Пентагон оприлюднив вміст нового пакету безпекової допомоги Україні

Пресслужба Пентагону повідомила вміст оголошеного сьогодні, 16 жовтня, пакету безпекової допомоги Україні.
Зазначається, що ця допомога надається за програмою президентських повноважень (PDA).
До пакету входять:
- Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS):
- ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
- Зенітні ракети Stinger;
- Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- Боєприпаси повітря-земля;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- Ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- Багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- Стрілецька зброя та боєприпаси;
- гранати, термічні засоби та навчальне обладнання;
- Підривне обладнання та боєприпаси;
- Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
В Пентагоні нагадали, що це оголошення є 67-м, яке буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
про надання Україні пакету безпекової допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів.