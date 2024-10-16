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Пентагон оприлюднив вміст нового пакету безпекової допомоги Україні

Ця допомога надається за програмою президентських повноважень.

Пентагон оприлюднив вміст нового пакету безпекової допомоги Україні
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS.
Фото: Kongsberg

Пресслужба Пентагону повідомила вміст оголошеного сьогодні, 16 жовтня, пакету безпекової допомоги Україні.

Зазначається, що ця допомога надається за програмою президентських повноважень (PDA).

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До пакету входять:

  • Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS):
  • ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
  • Зенітні ракети Stinger;
  • Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • Боєприпаси повітря-земля;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • Ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • Багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • Стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати, термічні засоби та навчальне обладнання;
  • Підривне обладнання та боєприпаси;
  • Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

В Пентагоні нагадали, що це оголошення є 67-м, яке буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

про надання Україні пакету безпекової допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів.

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