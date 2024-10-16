Уряд Румунії затвердив правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16

Надання цієї підтримки є інвестицією в національну безпеку та безпеку союзників, зазначили в уряді.

Демонстраційні польоти F16 після церемонії відкриття Європейського навчального центру F-16 в Румунії, 13 листопада 2023 року.

Румунський уряд схвалив юридичні процедури та забезпечення умов для навчання українського персоналу, який керує літаками F-16.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на речника уряду Румунії Міхая Константіна.

Він зазначив, що таким чином Румунія сприяє забезпеченню досвіду, необхідного українському персоналу для експлуатації, технічного обслуговування та обслуговування винищувачів F-16.

“У контексті війни, що триває біля кордонів Румунії, надання цієї підтримки є інвестицією в національну безпеку та безпеку союзників, водночас має потенціал передати повідомлення про єдність у Європейському Союзі, НАТО та державах-партнерах”, - зазначив речник.