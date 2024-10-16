Уряд Румунії затвердив правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16

Румунський уряд схвалив юридичні процедури та забезпечення умов для навчання українського персоналу, який керує літаками F-16.
Про це повідомляє Digi24 з посиланням на речника уряду Румунії Міхая Константіна.
Він зазначив, що таким чином Румунія сприяє забезпеченню досвіду, необхідного українському персоналу для експлуатації, технічного обслуговування та обслуговування винищувачів F-16.
“У контексті війни, що триває біля кордонів Румунії, надання цієї підтримки є інвестицією в національну безпеку та безпеку союзників, водночас має потенціал передати повідомлення про єдність у Європейському Союзі, НАТО та державах-партнерах”, - зазначив речник.
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На початку вересня українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.
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Українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.