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Уряд Румунії затвердив правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16

Надання цієї підтримки є інвестицією в національну безпеку та безпеку союзників, зазначили в уряді.

Уряд Румунії затвердив правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16
Демонстраційні польоти F16 після церемонії відкриття Європейського навчального центру F-16 в Румунії, 13 листопада 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Румунський уряд схвалив юридичні процедури та забезпечення умов для навчання українського персоналу, який керує літаками F-16.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на речника уряду Румунії Міхая Константіна.

Він зазначив, що таким чином Румунія сприяє забезпеченню досвіду, необхідного українському персоналу для експлуатації, технічного обслуговування та обслуговування винищувачів F-16.

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“У контексті війни, що триває біля кордонів Румунії, надання цієї підтримки є інвестицією в національну безпеку та безпеку союзників, водночас має потенціал передати повідомлення про єдність у Європейському Союзі, НАТО та державах-партнерах”, - зазначив речник.

  • На початку вересня українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.

  • Українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.

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