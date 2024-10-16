США оголосили про надання Україні безпекової допомоги на суму 425 млн доларів (ілюстративне фото)

США оголосили про надання Україні пакету безпекової допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“У найближчі місяці Сполучені Штати нададуть Україні ряд додаткових можливостей, включаючи сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати Збройні сили України”, - йдеться у повідомленні.

Пресслужба Білого дому повідомила, що під час розмови президент Зеленський поінформував президента Байдена про свій план досягнення перемоги над Росією. Обидва лідери доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків.

Білий дім підтвердив, що у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.

Президент США Джозеф Байден 17-18 жовтня відвідає Німеччину.