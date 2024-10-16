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В окупованому Мелітополі росіяни змушують школярів виготовляти дрони для росармії

Також окупанти використовують дітей як дармову робочу силу на полях.

В окупованому Мелітополі росіяни змушують школярів виготовляти дрони для росармії
Фото: EPA/UPG

Росіяни відновлюють радянську практику залучення дітей до збору врожаю та обробки землі на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. 

"Такі уроки дармової праці “провели” для учнів 4-ї Мелітопольської школи. Регулярні заняття з “агропраці” відбуваються для школярів старших класів. У такий спосіб окупанти нібито готують майбутні кадри для агропромислового комплексу", — ідеться у повідомленні. 

На практиці це пряме використання дармової дитячої праці та вважається формою експлуатації та визнається незаконним.

Окрім цього росіяни активно залучають українських дітей на тимчасово окупованих територіях до виготовлення дронів на потреби армії РФ. 

"Для цього місцеві школи кремль забезпечує підручниками з "безпілотних авіаційних систем", — кажуть в ЦНС. 

У спротиві наголошують, що в умовах тимчасової окупації України дитяча праця стала злочинною реальністю. "Важливо, щоб міжнародне співтовариство та правозахисні організації активно реагували на ці порушення, вимагаючи відповідальності від кремля". 

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