Сибіга розповів про домовленості із керівниками МЗС Нордично-Балтійської вісімки: допомога енергетиці, інвестиції, посилення ППО

Також ішлося про блокування тіньового флоту РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив домовленості, яких вдалося досягнути на зустрічі із керівниками МЗС країн Нордично-Балтійської вісімки.

Про це він розповів на пресконференції за підсумками зустрічі з колегами.

Міністри говорили про допомогу українській енергетиці, посилення санкцій проти Росії, допомогу українським полоненим, а також інвестиції в оборонну промисловість нашої держави.

«За підсумками переговорів маємо конкретні домовленості: додаткові пакети енергетичної допомоги для зміцнення стійкості напередодні зими. Ми обговорили подальше посилення обороноздатності України, зміцнення повітряного щита, інвестиції в нашу оборонну промисловість. Домовилися спільно працювати над вступом України в ЄС та наближенням історичного рішення щодо наближення членства України до НАТО», - розповів Сибіга.

Міністр додав, що на зустрічі домовились посилити санкційний тиск на Росію. Крім того, обговорили блокування тіньового флоту Росії, який, за словами Сибіги, "не лише дає Москві заробляти гроші для війни проти України, але й загрожує Європі екологічною катастрофою".

Український міністр закликав партнерів розглянути можливість долучитися до страхування суден і терміналів і забезпечити роботу українського морського коридору