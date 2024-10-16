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Правоохоронці затримали харків'янина, який передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці затримали харків'янина, який передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони
Фото: прокуратура Харківської області

Правоохоронці затримали та взяли під варту харків’янина, який передавав російським спецслужбам інормацію про місця дислокації українських захисників.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Підозрюваний — мешканець Харкова, який працює будівельником. Будучи завербованим російськими спецслужбами через месенджер Telegram, чоловік працював на ворога. Завдання зрадника полягало у передачі відомостей про місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони у Харкові.

Чоловік вишукував та приховано фільмував місця зосередження українських захисників та передавав зібрані дані у вигляді текстових повідомлень та відеофайлів своєму куратору — співробітнику фсб рф.

Крім того, на виконання завдання ворожої спецслужби харків’янин фіксував наслідки ударів по обласному центру військовими держави-агресорки.

Правоохоронці затримали зрадника під час виконання ним чергового завдання. Під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності чоловіка.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному чоловіку в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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