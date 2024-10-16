Правоохоронці затримали харків'янина, який передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони

Правоохоронці затримали та взяли під варту харків’янина, який передавав російським спецслужбам інормацію про місця дислокації українських захисників.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Підозрюваний — мешканець Харкова, який працює будівельником. Будучи завербованим російськими спецслужбами через месенджер Telegram, чоловік працював на ворога. Завдання зрадника полягало у передачі відомостей про місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони у Харкові.
Чоловік вишукував та приховано фільмував місця зосередження українських захисників та передавав зібрані дані у вигляді текстових повідомлень та відеофайлів своєму куратору — співробітнику фсб рф.
Крім того, на виконання завдання ворожої спецслужби харків’янин фіксував наслідки ударів по обласному центру військовими держави-агресорки.
Правоохоронці затримали зрадника під час виконання ним чергового завдання. Під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності чоловіка.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному чоловіку в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).