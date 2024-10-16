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МЗС: російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні

Україна наполягає зняти будь-які обмеження щодо застосування ракет дальньої дії по військовим обʼєктам РФ.

МЗС: російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні
Глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Російські армія готується до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні. 

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, пише Укрінформ.

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", — заявив Сибіга.

У зв'язку із загрозою з боку РФ, Україна наполягає зняти будь-які обмеження щодо застосування ракет дальньої дії по військовим обʼєктам на території Росії.

"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", — наголосив очільник МЗС.

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