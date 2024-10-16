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Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів

Офіційний дозвіл отримала київська Global Drone Аcademy.

Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів
український військовий
Фото: АЗОВ

Міністерство оборони сертифікувало першу приватну школу операторів БпЛА.

Як ідеться на сайті відомства, офіційний дозвіл отримала київська Global Drone Аcademy.

«Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком. Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет Міністрів України», - повідомило Міноборони.

За інформацією міністерства, ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, а також покращення якості навчання у приватних школах. 

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