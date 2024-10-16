Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів

Міністерство оборони сертифікувало першу приватну школу операторів БпЛА.

Як ідеться на сайті відомства, офіційний дозвіл отримала київська Global Drone Аcademy.

«Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком. Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет Міністрів України», - повідомило Міноборони.

За інформацією міністерства, ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, а також покращення якості навчання у приватних школах.