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Міноборони: меддопомогу на полі бою надаватимуть за новою системою з урахуванням стандартів НАТО

Наступним кроком буде затвердження нових табелів оснащення відповідно до обсягів медичної допомоги. 

Міноборони: меддопомогу на полі бою надаватимуть за новою системою з урахуванням стандартів НАТО
Вогнева підготовка і заняття із такмеду, 3 окремої штурмової бригади.
Фото: facebook/3 окрема штурмова бригада

Медична допомога на полі бою тепер надаватиметься з урахуванням реального польового досвіду українських військових медиків і напрацювань партнерів з НАТО.

Про це повідомляє Міноборони України.

Міністерство оборони України затвердило нові обсяги надання медичної допомоги на догоспітальному етапі під час бойових дій. 

"Наказ № 598 від 03.09.2024 визначає модель рольової медичної підтримки згідно зі стандартами НАТО", — ідеться в повідомленні.

Документ охоплює всі етапи: заходи з профілактики, лікування та евакуації поранених і хворих військовослужбовців, працівників поліції та служби цивільного захисту усіх Сил безпеки та Сил оборони. Загалом він визначає чотири ролі медичної підтримки:

  • роль 1 (R1) — первинна медична допомога, невідкладна допомога, базова діагностика,
  • роль 2 (R2) — розширена допомога (реанімація, хірургічні втручання на догоспітальному етапі),
  • роль 3 (R3) — спеціалізована допомога в госпіталях,
  • роль 4 (R4) — повний обсяг допомоги (вузькоспеціалізовані послуги та реабілітація у тилових госпіталях).

Також додаткову медичну допомогу на полі бою можуть надавати команди підтримки. До їх складу можуть входити медичні працівники з різних підрозділів та цивільних закладів охорони здоров’я.

Наказ розробив Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України спільно з Командуванням Медичних сил, медичним персоналом військових підрозділів МВС та СБУ, військових частин Сил безпеки та Сил оборони.

"Впровадження цього наказу сприятиме підвищенню якості медичної допомоги в бойових умовах, кращому розумінню можливостей медичних підрозділів, покращенню забезпечення та взаємодії з медичними службами країн НАТО", — йдеться в повідомленні.

Також у Міноборони додають, що наступним кроком буде затвердження нових табелів оснащення відповідно до обсягів медичної допомоги. Це має уніфікувати медичні підрозділи Сил безпеки та Сил оборони.

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