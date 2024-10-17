Окупанти в Криму заявили про "націоналізацію" "Севастопольгазу"

Вранці будівлю підприємства оточили силовики, там були обшуки.

Російська влада окупованого Севастополя ухвалила рішення про "націоналізацію" підприємства "Севастопольгаз".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на призначеного окупантами "мера" міста Михайла Развожаєва.

"Сьогодні вранці на засіданні уряду, яке пройшло у закритому режимі, ухвалили рішення про перехід власності українських олігархів – ПАТ «Севастопольгаз» у державну власність", – заявив він.

За словами Развожаєва, на підприємстві зараз призначили тимчасову адміністрацію з числа співробітників, сформовану російським урядом міста.

Кримські телеграм-канали повідомляють, що вранці будівлю "Севастопольгазу "оточили силовики РФ, там були обшуки.