Окупанти в Криму заявили про "націоналізацію" "Севастопольгазу"

Російська влада окупованого Севастополя ухвалила рішення про "націоналізацію" підприємства "Севастопольгаз".
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на призначеного окупантами "мера" міста Михайла Развожаєва.
"Сьогодні вранці на засіданні уряду, яке пройшло у закритому режимі, ухвалили рішення про перехід власності українських олігархів – ПАТ «Севастопольгаз» у державну власність", – заявив він.
За словами Развожаєва, на підприємстві зараз призначили тимчасову адміністрацію з числа співробітників, сформовану російським урядом міста.
Кримські телеграм-канали повідомляють, що вранці будівлю "Севастопольгазу "оточили силовики РФ, там були обшуки.
- Окупанти “націоналізували” в Криму 2600 об'єктів рухомого та нерухомого майна громадян України. До цього переліку увійшли активи бізнесмена Ігоря Коломойського, будинок Меджлісу кримськотатарського народу та квартири дружини президента України Олени Зеленської, а також земельні ділянки родичів співачки Джамали.