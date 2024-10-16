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Поліцейські за день евакуювали 42 мирних мешканця Харківщини

Від початку року поліція евакуювала з Купʼянської громади 243 людини, ще 377 з Курилівської громади.

Поліцейські за день евакуювали 42 мирних мешканця Харківщини
Поліцейські за день евакуювали 42 мирних мешканця Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 16 жовтня, співробітники поліції вивезли у безпечне місце 42 мешканців Купʼянської та Курилівської громад Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці евакуювали з селища Ківшарівка 12 мешканців, 15 - з Куп’янську, 6 - з селища Куп’янськ-Вузловий, 6 – з села Курилівка, а також двох дорослих і дитину з села Біле.

Поліцейські доставили громадян службовими авто в безпечні місця Купʼянського району. Там евакуйованих передали працівникам Координаційного Гуманітарного центру в Харківській області.

Зазначається, що від початку року поліція евакуювала з Купʼянської громади 243 людини, з Курилівської громади 377 мешканців.

У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення.

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