Поліцейські за день евакуювали 42 мирних мешканця Харківщини

Сьогодні, 16 жовтня, співробітники поліції вивезли у безпечне місце 42 мешканців Купʼянської та Курилівської громад Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці евакуювали з селища Ківшарівка 12 мешканців, 15 - з Куп’янську, 6 - з селища Куп’янськ-Вузловий, 6 – з села Курилівка, а також двох дорослих і дитину з села Біле.
Поліцейські доставили громадян службовими авто в безпечні місця Купʼянського району. Там евакуйованих передали працівникам Координаційного Гуманітарного центру в Харківській області.
Зазначається, що від початку року поліція евакуювала з Купʼянської громади 243 людини, з Курилівської громади 377 мешканців.
У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення.