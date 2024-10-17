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Нідерландські парламентарі вимагають виключити Угорщину із Шенгенської зони

Усе через рішення Будапешта давати росіянам візи за спрощеною процедурою.

Нідерландські парламентарі вимагають виключити Угорщину із Шенгенської зони
Фото: EPA/UPG

Партія прогресивних демократів та Християнсько-демократична партія Нідерландів, які нині перебувають в опозиції, спільно закликали Європейський Союз призупинити членство Угорщини у Шенгенській зоні.

Як пише видання NOS, причиною такого звернення до Брюсселя є політика уряду Віктора Орбана, яка передбачає видачу росіянам віз за процедурою, яка не містить усіх необхідних перевірок для запобігання гібридній загрозі. 

Депутати переконані, що через дії Будапешта може постраждати решта країн ЄС, які й так потерпають від російського шпигунства. За даними опозиції, в останні роки європейські країни були змушені депортувати щонайменше 400 росіян, яких звинуватили у роботі на розвідку. 

Парламентарі сподіваються, що прем'єр-міністр Дік Схоф порушить це питання під час саміту ЄС, який розпочинається у четвер. 

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