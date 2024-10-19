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Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань

Сценарій "малоймовірний, бо Сі Цзінпінь має повагу". 

Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Дональд Трамп
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

В інтерв'ю виданню Wall Street Journal кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що в разі нападу комуністичного Китаю на демократичний Тайвань під час його ймовірної другої каденції він застосує проти Пекіна засіб економічного тиску.

Як пише Reuters, республіканець у такому випадку підніме мита на китайські товари до 150-200%. Трамп також додав, що робити це "було б шкода, але потрібно".

У відповідь на те, чи не використав би він військову потужність США для захисту острова, Трамп традиційно розповів, що "до цього б не дійшло, бо Сі Цзінпінь має до мене повагу".

"Я мав з ним чудові відносини, і до війни б не дійшло, бо він мене поважає і знає, що я до біса божевільний", - напівжартома додав політик.

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