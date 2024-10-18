Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

У Стамбулі зустрілись міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану

Очільник МЗС Азербайджану представив вимогу Баку змінити Конституцію Вірменії.

У Стамбулі зустрілись міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану
У Стамбулі зустрілись міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану
Фото: Радіо Азатутюн

Сьогодні, 18 жовтня, у Стамбулі зустрілись міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану.

Про це повідомляє “Радіо Азатутюн”.

Сьогодні у Стамбулі відбулося засідання Консультативної платформи “3+3”, на якому очільник МЗС Азербайджану представив вимогу Баку змінити Конституцію Вірменії.

“Ми запропонували Азербайджану шляхи перезапуску нашої залізничної інфраструктури, спрощення перетину кордону та митних процедур, а також надання деяких додаткових механізмів безпеки з повною повагою до суверенітету та юрисдикції обох країн”, - зазначив глава МЗС Вірменії.

Попри сигнали з Баку щодо відсутності прогресу в перемовинах із Єреваном, у Вірменії сподіваються підписати мирну угоду з Азербайджаном до старту Конференції ООН зі зміни клімату 11 листопада.

У липні повідомлялось, що текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією погоджений сторонами на 80-90%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies