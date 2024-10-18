У Стамбулі зустрілись міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану

Сьогодні, 18 жовтня, у Стамбулі зустрілись міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану.

Про це повідомляє “Радіо Азатутюн”.

Сьогодні у Стамбулі відбулося засідання Консультативної платформи “3+3”, на якому очільник МЗС Азербайджану представив вимогу Баку змінити Конституцію Вірменії.

“Ми запропонували Азербайджану шляхи перезапуску нашої залізничної інфраструктури, спрощення перетину кордону та митних процедур, а також надання деяких додаткових механізмів безпеки з повною повагою до суверенітету та юрисдикції обох країн”, - зазначив глава МЗС Вірменії.

Попри сигнали з Баку щодо відсутності прогресу в перемовинах із Єреваном, у Вірменії сподіваються підписати мирну угоду з Азербайджаном до старту Конференції ООН зі зміни клімату 11 листопада.

Голова уряду Вірменії Пашинян раніше заявляв, що заради підписання мирної угоди восени Вірменія готова навіть змінити свою конституцію.

У липні повідомлялось, що текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією погоджений сторонами на 80-90%.