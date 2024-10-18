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МЗС Румунії засуджує порушення авіапростору російським дроном

МЗС країни запевнило, що продовжуватиме допомагати Україні.

МЗС Румунії засуджує порушення авіапростору російським дроном
Фото: ukrinform.ua

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засуджує порушення авіапростору російським дроном. Відомо, що у ніч на 18 жовтня ворожий БпЛА увійшов в повітряний прострі Румунії.

Про це йдеться у заяві відомства в мережі "Х".

"Ще одне незаконне порушення повітряного простору Румунії сталося вчора. Ми рішуче засуджуємо ці порушення, які ще раз доводять безрозсудну поведінку Росії", — ідеться у заяві.

Також, МЗС країни запевнило, що продовжуватиме допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.

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