МЗС Румунії засуджує порушення авіапростору російським дроном

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засуджує порушення авіапростору російським дроном. Відомо, що у ніч на 18 жовтня ворожий БпЛА увійшов в повітряний прострі Румунії.

Про це йдеться у заяві відомства в мережі "Х".

"Ще одне незаконне порушення повітряного простору Румунії сталося вчора. Ми рішуче засуджуємо ці порушення, які ще раз доводять безрозсудну поведінку Росії", — ідеться у заяві.

Також, МЗС країни запевнило, що продовжуватиме допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.