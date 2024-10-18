МЗС Румунії засуджує порушення авіапростору російським дроном

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засуджує порушення авіапростору російським дроном. Відомо, що у ніч на 18 жовтня ворожий БпЛА увійшов в повітряний прострі Румунії.
Про це йдеться у заяві відомства в мережі "Х".
"Ще одне незаконне порушення повітряного простору Румунії сталося вчора. Ми рішуче засуджуємо ці порушення, які ще раз доводять безрозсудну поведінку Росії", — ідеться у заяві.
Також, МЗС країни запевнило, що продовжуватиме допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.
- Міністерство оборони Румунії повідомило, що у четвер застосувало авіацію через порушення невеликим об'єктом повітряного простору країни на глибину до 14 кілометрів.