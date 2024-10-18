​Зеленський порівняв розмови про вступ України до НАТО з дискусіями щодо надання Patriot та F-16

Президент Володимир Зеленський порівняв нинішні зави західних чиновників щодо запрошення України до НАТО з попередніми дискусіями про надання Україні систем Рatriot або винищувачів F-16. Тоді, зазначив Зеленський, західні лідери спочатку відмовлялися, а потім поступово доходили згоди.
Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.
"Реакція на План перемоги (першим пунктом якого значиться запрошення України до НАТО вже зараз, - ред) така сама, як і на Patriots, і на F-16... Але ми маємо це зробити. Лише так ми зможемо вижити. Війна не закінчиться, доки Путін не відчує, що він повинен закінчити. А він розуміє лише силу", - сказав Зеленський.
"Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість з них на нашому боці. Але ми маємо чинити тиск на інших", - додав президент.
Він зазначив, що запрошення України до НАТО підніме моральний дух українців та українських захисників.
"Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не будуть помирати. Ніколи, бо ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, моральний дух падатиме", - наголосив президент.
За словами Зеленського, приєднання України до Альянсу потрібне, щоб посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.
Вступ України до НАТО
- 16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що участь КНДР на боці Росії у війні з Україною має стати каталізатором для ухвалення рішення про запрошення України до НАТО.
- Посол України у Британії Валерій Залужний також заявив, що альтернативи Альянсу для нашої держави немає.
- Генеральний секретар союзу Марк Рютте також припустив, що Україна стане 33 або 34 членом НАТО.
- У листопаді минулого року блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
- На саміті НАТО 9-11 липня цього року члени Альянсу погодилися створити програму NSATU для кращої координації надання військового обладнання та підготовки для України. Члени Альянсу також оголосили про зобов’язання надати довгострокову безпекову допомогу Україні з мінімальною базовою лінією в 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити постійний рівень допомоги з безпеки.