​Зеленський порівняв розмови про вступ України до НАТО з дискусіями щодо надання Patriot та F-16

Тоді західні лідери спочатку відмовлялися, а потім - поступово доходили згоди.

Президент Володимир Зеленський порівняв нинішні зави західних чиновників щодо запрошення України до НАТО з попередніми дискусіями про надання Україні систем Рatriot або винищувачів F-16. Тоді, зазначив Зеленський, західні лідери спочатку відмовлялися, а потім поступово доходили згоди.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Реакція на План перемоги (першим пунктом якого значиться запрошення України до НАТО вже зараз, - ред) така сама, як і на Patriots, і на F-16... Але ми маємо це зробити. Лише так ми зможемо вижити. Війна не закінчиться, доки Путін не відчує, що він повинен закінчити. А він розуміє лише силу", - сказав Зеленський.

"Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість з них на нашому боці. Але ми маємо чинити тиск на інших", - додав президент.

Він зазначив, що запрошення України до НАТО підніме моральний дух українців та українських захисників.

"Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не будуть помирати. Ніколи, бо ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, моральний дух падатиме", - наголосив президент.

За словами Зеленського, приєднання України до Альянсу потрібне, щоб посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.

Вступ України до НАТО