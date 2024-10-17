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Рютте припускає, що Україна може стати 33-м або 34-м членом НАТО

Союзники працюють над тим, аби побудувати "міст" до вступу України до Альянсу.

Рютте припускає, що Україна може стати 33-м або 34-м членом НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Україна в майбутньому приєднається до НАТО і стане 33-м або 34-м членом Альянсу.

Про це на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня заявив генеральний секретар союзу Марк Рютте, передає "Радіо Свобода".

Відповідаючи на питання про заклик Зеленського надати Києву запрошення на вступ до НАТО, Рютте наголосив, що шлях України до Альянсу є незворотнім.

"Так, у майбутньому НАТО матиме Україну як 33-го, чи 34-го члена. Наразі виглядає, що Україна буде 33-ю", – сказав він.

Водночас Рютте припустив, що теоретично Україну може випередити ще якась країна. Офіційно кандидатом у члени НАТО є Боснія та Герцеговина, членство в союзі в майбутньому без конкретних дат обіцяно також Україні та Грузії.

"Якщо є конкретне питання «Коли?», я не можу дати на нього відповіді зараз, на цей момент", – додав Рютте, зазначивши, що зараз союзники працюють над тим, щоб побудувати "міст" до вступу України до НАТО.

Очікується, що сьогодні в Брюсселі Рютте зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Це буде їхня третя зустріч з початку місяця.

Наразі блок НАТО складається з 32 країн.

Вступ України до НАТО

  • У листопаді минулого року блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
  • На саміті НАТО 9-11 липня цього року члени Альянсу погодилися створити програму NSATU для кращої координації надання військового обладнання та підготовки для України. Члени Альянсу також оголосили про зобов’язання надати довгострокову безпекову допомогу Україні з мінімальною базовою лінією в 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити постійний рівень допомоги з безпеки.
  • 17 липня тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг також оголосив про призначення старшого представника НАТО в Україні
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