Рютте припускає, що Україна може стати 33-м або 34-м членом НАТО

Союзники працюють над тим, аби побудувати "міст" до вступу України до Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Україна в майбутньому приєднається до НАТО і стане 33-м або 34-м членом Альянсу.

Про це на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня заявив генеральний секретар союзу Марк Рютте, передає "Радіо Свобода".

Відповідаючи на питання про заклик Зеленського надати Києву запрошення на вступ до НАТО, Рютте наголосив, що шлях України до Альянсу є незворотнім.

"Так, у майбутньому НАТО матиме Україну як 33-го, чи 34-го члена. Наразі виглядає, що Україна буде 33-ю", – сказав він.

Водночас Рютте припустив, що теоретично Україну може випередити ще якась країна. Офіційно кандидатом у члени НАТО є Боснія та Герцеговина, членство в союзі в майбутньому без конкретних дат обіцяно також Україні та Грузії.

"Якщо є конкретне питання «Коли?», я не можу дати на нього відповіді зараз, на цей момент", – додав Рютте, зазначивши, що зараз союзники працюють над тим, щоб побудувати "міст" до вступу України до НАТО.

Очікується, що сьогодні в Брюсселі Рютте зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Це буде їхня третя зустріч з початку місяця.

Наразі блок НАТО складається з 32 країн.

Вступ України до НАТО

16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що участь КНДР на боці Росії у війні з Україною має стати каталізатором для ухвалення рішення про запрошення України до НАТО.