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Зеленський обговорював з Трампом Україну в НАТО: сказав, що треба або ядерна зброя, або вступ

Як приклад він навів американському політику Будапештський меморандум. 

Зеленський обговорював з Трампом Україну в НАТО: сказав, що треба або ядерна зброя, або вступ
Дональд Трамп під час прес конференції в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 26 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський обговорював питання вступу України до НАТО з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Він сказав йому, що Україні потрібна або ядерна зброя, або сильний Альянс, аби гарантувати собі безпеку.

Як приклад гарантій, що не спрацювали, президент України навів Будапештський меморандум. Підписантами були великі гравці з ядерним потенціалом, які мали гарантувати Україні захист в обмін на відмову від ядерної зброї.

"І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона була гарантом меморандуму, то як можна вірити в цей документ і всім партнерам, які гарантували збереження нашої цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста: чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших країн із Росією? Ні", – сказав він.

Жодна з цих ядерних держав не постраждала, постраждала лише Україна. І воює сьогодні лише Україна.

"І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь Альянс. Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієвих Альянсів", – розповів Зеленський.

Тому, за його словами, Україна і обирає НАТО, а не ядерну зброю.

"Вважаю, що Дональд Трамп мене почув. Він сказав: у вас справедливі аргументи", – додав Володимир Зеленський. 

Він зазначив, що Трамп "погодився з моїми аргументами". 

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