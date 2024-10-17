Кашмір отримав уряд через 5 років після того, як Індія позбавила регіон особливого статусу

Лідери найбільшої політичної партії Кашміру склали вчора присягу, щоб керувати майже безправним урядом, пише Associated Press.

У спірному регіоні відбулися перші місцеві вибори після того, як Індія п’ять років тому позбавила його особливого статусу. Вибори стартували 18 вересня і відбулися у три етапи.

Лідер партії “Національна конференція” Омар Абдулла стане головним міністром регіону. Його партія отримала найбільшу кількість місць на трьохетапних виборах. Його підтримує головна опозиційна партія “Індійський національний конгрес”, яка вирішила наразі не долучатися до складу нового уряду.

Голосування було першим у Кашмірі за десятиліття та першим після того, як у 2019 році індуїстський націоналістичний уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді скасував давню напівавтономію регіону з мусульманською більшістю. “Національна конференція” рішуче виступила проти цього кроку і її перемога розглядається як референдум проти змін уряду Моді.

Лейтенант-губернатор Манодж Сінха, головний представник столиці в Кашмірі, склав присягу Абдуллі та п’ятьом членам його ради міністрів. Відбудеться обмежена передача влади від Нью-Делі місцевому уряду, але Кашмір залишиться “союзною територією”, яку безпосередньо контролює федеральний уряд, з парламентом Індії як її головним законодавцем.

Щоб новий уряд мав повноваження, аналогічні повноваженням інших штатів Індії, необхідно відновити державність регіону.