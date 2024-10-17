Керівна партія Японії ризикує втратити монобільшість у парламенті

Ліберально-демократична партія Японії, яка упродовж 15 років утримує абсолютну більшість у парламенті країни, судячи з результатів соціології, не зможе продовжити домінування на дострокових виборах 27 жовтня.

Як пише Reuters, політсила не набирає 233 мандати, які потрібні для формування монобільшості. Втрати порівняно з попереднім скликанням можуть становити близько 30 депутатських портфелів.

Попри це, потіснити ліберал-демократів і завадити їм сформувати уряд опозиції буде складно: очікується коаліція з партією "Комейто", яка вже давно співпрацює із владою.

Японці обиратимуть новий склад парламенту після того, як новий прем'єр Сігеру Ісіба розпустив законодавчий орган. У країні діє змішана виборча система: голосувати потрібно як за окремого кандидата, так і за блок для пропорційного представництва.