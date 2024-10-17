Бразилія відмовилася від ідеї повернення літнього часу

Уряд Бразилії вирішив не повертатися до практики переходу на так званий "літній час". Оскільки у південній півкулі літо настає у грудні, у жовтні жителі південноамериканської країни могли б перевести стрілку годинника на годину вперед - але цього не станеться.

Як пише Reuters, дискусія щодо відновлення "літнього часу", скасованого у 2019 році, була викликана посухою, що завадила роботі бразильських гідроелектростанцій. Національний оператор електромереж ONS наполегливо радив владі все ж зробити цьогоріч виняток, сподіваючись зменшити таким чином навантаження на енергосистему.

Проте у міністерстві енергії та видобутку копалин прозвітували, що встигли наповнити гідроелектричні резервуари та вважають ризики дефіциту мінімальними. Тож чіпати годинник бразильцям у жовтні не доведеться. Натомість питання знову розглядатимуть через рік.

Причиною скасування "літнього часу" у Бразилії у 2019 році став сумнів у тому, що він реально допомагає заощаджувати електрику в нинішніх умовах життя.