Румунія вночі підняла авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю"

У ніч на 19 жовтня Румунія підняла авіацію через порушення кордону країни невеликою повітряною ціллю. Міноборони організовує обстеження території у районі можливого падіння невідомого повітряного об'єкта.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Близько 02:30 в районі Чорного моря румунськими ВПС зафіксовано "малу повітряну ціль", яка рухалася у напрямку держкордону. Румунія підняла у повітря два F-16 та два F-18.

Невідома повітряна ціль рухалася до держкордону Румунії в районі Гура-Портіцей, північніше великого портового міста Констанца.

У прилеглих районах оголосили повітряну тривогу.

"Радари повітряного спостереження постійно відстежували маршрут цілі, що рухалася у напрямку Коджалаку, що в жудці Констанца, з максимальною глибиною проникнення 19 км. Винищувачі візуально не спостерігали її на жодному з етапів", – ідеться у повідомленні.

Ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10. Уранці 19 жовтня Міноборони організовує обстеження території у районі можливого падіння цього об’єкта.

Напередодні, у ніч на 17 жовтня, Міноборони Румунії застосувало авіацію через порушення невеликим об'єктом повітряного простору країни на глибину до 14 кілометрів.